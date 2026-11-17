RADAR BOGOR – Siapa sangka, makanan yang namanya toge goreng ternyata tidak dimasak dengan cara digoreng.

Kuliner khas Bogor ini, justru diolah dengan cara direbus, kemudian disajikan bersama mi kuning, lontong, tahu, serta siraman bumbu oncom dan tauco yang kaya rasa.

Keunikan tersebut bisa ditemukan di Toge Goreng Pak Abung yang berlokasi di Jalan Raya Cihideung, Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor.

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Meski lokasinya berada di luar pusat perkotaan Bogor, warung sederhana ini tetap memiliki pelanggan setia sejak mulai berjualan pada 2004.

Ada satu hal yang membuat sajian di tempat ini semakin menarik.

Advertisement Pengunjung bisa menikmati seporsi toge goreng dengan tambahan telur asin, perpaduan yang memberikan sensasi rasa gurih dan tekstur berbeda dari penyajian toge goreng pada umumnya.

Menariknya lagi, satu porsi toge goreng dibanderol Rp12.000.

Dengan harga tersebut, pengunjung sudah bisa menikmati salah satu kuliner tradisional Bogor yang memiliki cita rasa khas.

Bertahan Sejak 2004, Kini Diteruskan Generasi Kedua

Toge Goreng Pak Abung bukanlah tempat makan yang baru dikenal masyarakat.

Usaha kuliner ini, telah berjalan sejak 2004 dan kini diteruskan oleh generasi kedua keluarga.