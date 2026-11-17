RADAR BOGOR – Pilihan tempat nongkrong di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor, semakin bertambah. Semeja Cafe Dramaga resmi mulai beroperasi pada Minggu, 15 November 2026, sekaligus meramaikan pilihan tempat berkumpul bagi anak muda dan mahasiswa.

Kehadiran Semeja Cafe Dramaga Bogor ini ditandai dengan acara grand opening yang menarik perhatian masyarakat.

Sejumlah pengunjung Semeja Cafe Bogor tampak berdatangan untuk mengenal tempat tersebut sekaligus menikmati suasana bersama teman maupun keluarga.

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Dramaga sendiri dikenal sebagai kawasan dengan aktivitas mahasiswa yang cukup tinggi, salah satunya karena keberadaan kampus Institut Pertanian Bogor (IPB).

Kondisi ini turut mendorong kebutuhan akan ruang berkumpul dan bersantai di sekitar lingkungan kampus.

Advertisement Manajer Marketing Semeja, Viona, mengatakan kehadiran Semeja Cafe diharapkan bisa menjadi wadah bagi anak muda untuk berekspresi sekaligus berkolaborasi.

Konsep ruang berkumpul tersebut menjadi salah satu hal yang ingin diperkenalkan Semeja kepada masyarakat, khususnya kalangan muda di kawasan Dramaga.

Respons positif juga datang dari pengunjung yang menghadiri pembukaan.

Bertambahnya pilihan tempat nongkrong dinilai memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama teman-teman.

Salah seorang pengunjung, Faiza, menilai Semeja Cafe dapat menjadi tempat untuk berkumpul, berbincang santai, sekaligus menikmati makanan dan minuman.