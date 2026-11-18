RADAR BOGOR – Mencari tempat nongkrong yang menawarkan lebih dari sekadar makanan dan minuman kini semakin mudah di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. Salah satu pilihan yang bisa dikunjungi adalah Sakeca Lounge di Hotel Horison Ultima Sayaga Cibinong.

Sakeca Lounge Cibinong Bogor ini diperkenalkan melalui acara trial opening pada 1 November 2026.

Berada di lantai B2, tepatnya di area kolam renang hotel, Sakeca Lounge Cibinong Bogor mengusung konsep Place for Social, Dining and Entertainment.

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Konsep tersebut menghadirkan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas.

Tidak hanya bagi tamu hotel, Sakeca Lounge juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin menikmati suasana berbeda.

Advertisement Pengunjung bisa datang untuk menyantap hidangan, bekerja dari luar kantor atau work from cafe (WFC), hingga menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga.

Sajikan Menu Indonesia hingga Western

Dari sisi kuliner, Sakeca Lounge menawarkan beragam pilihan hidangan dengan cita rasa Indonesia, Asia, hingga Western.

Pilihan makanan tersebut dilengkapi berbagai minuman, mulai dari kopi, minuman segar, hingga healthy drinks.

Variasi menu ini memberikan alternatif bagi pengunjung yang ingin bersantap maupun sekadar menikmati minuman sambil bersantai.

Suasana lounge juga mendukung aktivitas bekerja maupun pertemuan informal.