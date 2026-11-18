RADAR BOGOR – Sarapan dengan sate kambing, mungkin terdengar tidak biasa bagi sebagian orang.

Tapi, di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ada warung sate yang justru ramai diserbu pembeli sejak pagi.

Namanya Sate Kambing Pak Meyet.

Bukan hanya karena dagingnya yang empuk, warung ini juga punya menu sate bumbu kacang yang menjadi daya tarik tersendiri.

Belum pukul 09.00 WIB, suasana warung sudah dipenuhi pelanggan.

Advertisement Asap pembakaran sate mengepul dari dapur.

Sementara para pekerja sibuk memotong, menusuk, membakar, hingga menyajikan pesanan.

Menariknya, warung ini mampu menghabiskan sekitar empat hingga lima ekor kambing dalam sehari.

Aktivitas jual beli berlangsung cukup singkat, karena warung biasanya mulai beroperasi sekitar pukul 08.00 WIB dan tutup sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB.

Tak heran, jika pemburu kuliner yang datang terlalu siang berisiko kehabisan menu andalan.