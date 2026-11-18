RADAR BOGOR – Berburu kuliner legendaris, di kawasan Jakarta Timur selalu punya cerita menarik.

Salah satunya adalah penjual entok khas Madura yang mangkal di depan Pasar Penggilingan, tepatnya di kawasan Simpang Tiga, Cakung.

Bukan sekadar menjual olahan unggas biasa, lapak milik Karimah ini punya daya tarik tersendiri.

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Puluhan ekor entok tersusun memenuhi gerobak, bahkan sebagian terlihat ditumpuk hingga bagian atas.

Pemandangan tersebut sukses membuat siapa pun yang melintas penasaran ingin mencicipinya.

Advertisement Menariknya, usaha kuliner sederhana ini ternyata sudah puluhan tahun.

"Jualan sudah lebih lebih dari 30 tahun," ucap Karimah.

Resep yang dipertahankan sejak lama, menjadi salah satu alasan pelanggan terus berdatangan.

Sudah Jualan Lebih dari 30 Tahun, Resep Tetap Dipertahankan

Bu Karimah, sang penjual, mengaku sudah berjualan entok sejak usia muda.

Perjalanan panjang selama lebih dari tiga dekade membuat lapaknya dikenal oleh pelanggan dari berbagai daerah.