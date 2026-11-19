RADAR BOGOR – Mencari tempat nongkrong di Kota Bogor dengan suasana santai dan tidak terlalu formal kini memiliki banyak pilihan. Salah satunya Twenty Four Backyard.

Twenty Four Backyard merupakan sebuah coffee shop di kawasan Taman Heulang yang menawarkan konsep halaman belakang rumah sebagai daya tarik utamanya.

Mengusung konsep backyard, Twenty Four Backyard menghadirkan suasana nongkrong yang lebih kasual dan nyaman.

Advertisement Pengunjung bisa menikmati waktu luang dengan atmosfer berbeda dari coffee shop pada umumnya.

Konsep yang dihadirkan Twenty Four Backyard memberikan pengalaman seperti sedang bersantai di halaman rumah sendiri.

Suasananya cocok dijadikan tempat berkumpul bersama teman, berbincang ringan, hingga menikmati waktu sendiri di tengah aktivitas perkotaan.

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Kehadiran coffee shop dengan konsep ruang terbuka seperti ini semakin menambah alternatif tempat bersantai di kawasan Taman Heulang.

Area tersebut memang dikenal sebagai salah satu lokasi di Kota Bogor yang memiliki beragam pilihan tempat untuk menghabiskan waktu bersama teman maupun keluarga.

Berlokasi di Jalan Bincarung, kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor, Twenty Four Backyard bisa menjadi pilihan bagi masyarakat yang menyukai tempat nongkrong dengan suasana santai, kasual, dan jauh dari kesan formal.

Bagi calon pengunjung yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai suasana tempat, aktivitas, hingga pilihan menu yang ditawarkan, informasi selengkapnya dapat dilihat melalui akun Instagram resmi @twntyfour.backyard.