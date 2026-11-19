RADAR BOGOR - Musim durian mulai menggeliat di kawasan Jonggol, Kabupaten Bogor.

Salah satu tempat yang menarik perhatian pencinta buah berduri ini, kebun Durian Bu Iyam di Singajaya.

Bukan hanya menawarkan durian lokal yang matang di pohon, tempat ini juga punya beragam varietas dengan bentuk, warna, tekstur, hingga rasa yang berbeda-beda.

Bagi pencinta durian, menemukan buah dengan rasa manis, daging tebal, dan tekstur sesuai selera tentu menjadi pengalaman tersendiri.

Apalagi jika durian yang disantap berasal langsung dari kebun dan matang secara alami di pohon.

Advertisement Pengalaman seperti itu bisa ditemukan di kawasan Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Di lokasi ini, terdapat kebun durian milik Bu Iyam yang mulai kembali ramai setelah memasuki masa panen.

Menariknya, kebun tersebut tidak hanya menawarkan satu jenis durian.

Pengunjung bisa menemukan berbagai varietas durian lokal yang memiliki karakteristik masing-masing.

Mulai dari daging buah berwarna kuning pekat, tekstur kering dan pulen, rasa manis legit, hingga sensasi manis bercampur pahit dan sedikit asam.