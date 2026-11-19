RADAR BOGOR - Akhir pekan bisa diisi dengan kumpul bersama keluarga, salah satu tempat yang bisa dipilih yaitu cafe.

Jika warga Bogor masih bingung untuk menentukan cafe yang akan dikunjungi di akhir pekan ini, tenang, kali ini akan direkomendasikan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Google Maps, berikut rekomendasi cafe di Pakansari, Bogor yang bisa kamu kunjungi.

Advertisement Baca Juga: Berburu Durian di Gunung Pati Semarang, Ada Banyak Varian Premium

Hold Tree Coffe and Chill

Rekomendasi yang pertama jatuh kepada Hold Tree Coffe and Chill yang mendapatkan rating 4,7 berdasarkan ulasan di Google Maps.

Advertisement Tempat ngopi yang satu ini berada di wilayah Jalan Alternatif GOR Pemda, Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Harga untuk menu yang ditawarkan di cafe ini masih terbilang cukup terjangkau, yaitu berkisar antara Rp50 ribu sampai Rp75 ribu.

Di Desa Coffe and Eatery

Selanjutnya ada cafe Di Desa Coffe and Eatery yang mendapatkan rating cukup tinggi yaitu 4,5 pada Google Maps.

Lokasinya berada di Jalan Puri Alam Kencana I, Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.