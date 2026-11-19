RADAR BOGOR - Cafe bisa menjadi salah satu tempat ngopi yang cocok untuk menghabiskan waktu di akhir pekan di sela-sela liburan bekerja.

Bagi masyarakat Bogor yang sedang mencari rekomendasi cafe dengan rating tinggi di Kota Hujan silahkan untuk membaca informasi ini sampai tuntas.

Sebagaimana informasi yang dilansir dari Google Maps, berikut tiga rekomendasi cafe di Bogor yang bisa kamu kunjungi di akhir pekan ini.

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Hideout Coffe and Kitchen

Rekomendasi yang pertama yaitu Hideout Coffe and Kitchen yang berlokasi di wilayah Jalan A Yani Nomor 62, Tanah Sareal, Kota Bogor.

Advertisement Tempat ngopi yang berada di pusat Kota Bogor ini mendapatkan rating yang cukup tinggi, yaitu 4,8 berdasarkan hasil ulasan Google Maps.

Adapun untuk harganya sendiri yaitu berkisar antara Rp59 hingga Rp150 ribu dengan beragam menu yang cukup menarik.

Pasir Angin Pas

Selanjutnya ada cafe dengan nama Pasir Angin Pas yang berlokasi di wilayah Jalan Haji Sobari Raya, Babakan Sirna, Kabupaten Bogor.

Dengan rating mencapai 4,7 tempat ngopi ini menawarkan harga yang dinilai cukup terjangkau yaitu Rp50 ribu Rp100 ribu.