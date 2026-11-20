RADAR BOGOR - Nongkrong di cafe merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk menghabiskan waktu di akhir pekan.

Oleh karena itu, tidak sedikit warganet yang mencari rekomendasi cafe terbaik di Kota Bogor yang bisa mereka kunjungi di akhir pekan ini.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Google Maps, berikut tiga cafe dengan rating tinggi di Kota Bogor.

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Raindear Coffe and Kitchen

Rekomendasi yang pertama jatuh pada Raindear Coffe and Kitchen yang berlokasi di Jalan Bina Marga Nomor 7, Baranangsiang, Kota Bogor.

Advertisement Mendapatkan rating 4,8 cafe ini menjual berbagai menu yang cukup menarik dengan kisaran harga antara Rp50 ribu sampai Rp100 ribu.

Altro Social Coffehouse and Kitchen

Selanjutnya ada Altro Social Coffehouse and Kitchen yang mendapatkan rating 4,9 berdasarkan ulasan Google Maps.

Lokasinya sendiri berada di Jalan Binamarga nomor 2, Baranangsiang, Kota Bogor.

Tempat ngopi yang satu ini menjual berbagai menu dengan kisaran harga Rp50 ribu sampai Rp150 ribu.