RADAR BOGOR - Aroma pempek yang baru diangkat dari penggorengan, berpadu dengan gurihnya ikan dan cuko bercita rasa asam, manis, serta pedas.

Suasana inilah yang hampir setiap sore terlihat di lapak Pempek Palembang Nabila RR, kawasan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Meski hanya berjualan menggunakan gerobak sederhana dengan tempat yang terbatas, Pempek Nabila RR justru ramai diserbu pembeli.

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Bahkan, pengunjung rela mengantre hingga sekitar 30 menit demi mencicipi pempek yang dikenal memiliki harga terjangkau tersebut.

Salah satu menu yang paling banyak diburu adalah pempek kulit.

Advertisement Teksturnya yang garing di bagian luar, tetapi tetap memiliki karakter khas pempek, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta kuliner.

Menariknya, usaha kuliner ini ternyata bukan pemain baru.

Pempek Nabila RR sudah berjualan selama kurang lebih 22 tahun.

Namun, popularitasnya meningkat pesat dalam sebulan terakhir setelah ramai diperbincangkan di media sosial.

Sudah Berjualan 22 Tahun, Kini Makin Ramai Berkat Media Sosial

Di balik antrean pembeli yang terlihat mengular, ada perjalanan panjang usaha keluarga yang terus bertahan selama puluhan tahun.