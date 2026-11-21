RADAR BOGOR - Siapa di sini yang sedang mencari rekomendasi rumah makan di wilayah Bogor? Silahkan baca informasi berikut sampai tuntas.

Bagi masyarakat Indonesia, berkumpul di rumah makan bersama keluarga di akhir pekan menjadi salah satu momen yang biasa dilakukan.

Rumah makan dengan konsep nuansa alam menjadi salah satu yang banyak dicari oleh waganet.

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Oleh karena itu, kali ini akan direkomendasikan tiga restoran di Bogor dengan nuansa alam.

Kembali ke Alam Bubulak

Advertisement Rekomendasi yang pertama yaitu restoran Kembali ke Alam Bubulak yang memiliki konsep suasana alam yang cukup menyejukan.

Mendapatkan rating 4,8 restoran ini berlokasi di wilayah Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Ada banyak menu menarik yang ditawarkan dengan kisaran antara Rp25 ribu sampai Rp50 ribu.

Pasir Angin Pas

Selanjutnya ada Pasir Angin Pas yang juga memiliki konsep dengan nuansa alam yang cukup indah.