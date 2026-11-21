RADAR BOGOR – Bagi pencinta kopi, mengenal karakter biji, aroma, hingga teknik penyeduhan bisa menjadi pengalaman menarik yang membuat waktu ngopi terasa berbeda. Pengalaman tersebut bisa ditemukan di Dreezel Coffee Bogor.

Dreezel Coffee ini, berlokasi di Jalan Bincarung, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Dreezel Coffee Bogor merupakan salah satu cabang kedai kopi asal Bandung yang hadir di Kota Hujan. Tempat ini menawarkan beragam pilihan minuman berbasis kopi, mulai dari espresso-based hingga manual brew.

Eksplorasi Rasa Lewat Manual Brew

Bagi pengunjung yang ingin menikmati kopi dengan karakter rasa lebih beragam, pilihan manual brew bisa menjadi salah satu menu yang dicoba.

Advertisement Metode penyeduhan ini memungkinkan penikmat kopi mengenali perbedaan aroma dan cita rasa dari setiap biji kopi.

Karakter yang dihasilkan dapat dipengaruhi asal biji, proses pengolahan, hingga teknik penyeduhan yang digunakan.

Sementara itu, pilihan espresso-based dapat menjadi alternatif bagi pengunjung yang menyukai racikan kopi dengan cita rasa khas espresso.

Tak hanya menyediakan minuman kopi, Dreezel Coffee juga menghadirkan pilihan nonkopi.

Salah satu yang menarik perhatian adalah artisan chocolate, racikan cokelat yang bisa menjadi alternatif bagi pengunjung yang tidak terlalu menyukai kopi.

Punya Area Indoor dan Outdoor

Dari sisi tempat, Dreezel Coffee menyediakan area indoor dan outdoor untuk pengunjung. Kedua area tersebut bisa menjadi pilihan untuk menikmati minuman, bersantai, maupun berbincang bersama teman.