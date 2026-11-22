RADAR BOGOR – Kopi Teblongan di kawasan kaki Gunung Salak menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin melepas penat.

Berlokasi di Desa Ciasmara, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Kopi Teblongan menawarkan pengalaman menikmati kopi sekaligus rekreasi di tengah suasana alam.

Berbeda dari kedai kopi pada umumnya, Kopi Teblongan menghadirkan perpaduan tempat bersantai dengan wisata air.

Advertisement Pengunjung bisa menikmati minuman di area kedai, menyaksikan keindahan air terjun, hingga bermain air di kolam yang tersedia.

Salah satu pesona utama destinasi ini adalah keberadaan air terjun yang dikelilingi pepohonan dan lingkungan hijau.

Berdasarkan sejumlah dokumentasi serta laporan mengenai tempat wisata tersebut, aliran air terjunnya memiliki beberapa tingkatan dengan bebatuan alami di sekelilingnya.

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Pemandangan tersebut menghadirkan suasana khas wisata alam pegunungan. Pengunjung dapat menikmati lingkungan terbuka sambil bersantai, sehingga pengalaman berkunjung tidak hanya sebatas menikmati sajian kopi.

Kopi Teblongan juga menyediakan kolam bermain anak yang dilengkapi seluncuran.

Fasilitas ini menjadi pilihan aktivitas bagi keluarga yang datang bersama buah hati. Anak-anak dapat bermain air, sementara orang tua menikmati suasana alam atau bersantai di area kedai kopi.

Kombinasi wisata kuliner dan rekreasi air inilah yang membuat Kopi Teblongan memiliki karakter berbeda dibandingkan tempat ngopi biasa.