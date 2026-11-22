RADAR BOGOR – Mencari coffee shop yang nyaman untuk bekerja sambil menikmati kopi di Kota Bogor? Sera Coffeespace bisa menjadi salah satu pilihan, terutama bagi masyarakat yang gemar melakukan work from cafe (WFC).

Berlokasi di Jalan Bincarung No. 21, kawasan Tanah Sareal, Kota Bogor, Sera Coffeespace ini menawarkan suasana santai yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Mulai dari menyelesaikan pekerjaan kantor, mengerjakan tugas kuliah, hingga sekadar membaca dan menghabiskan waktu.

Salah satu fasilitas yang mendukung aktivitas WFC di Sera Coffeespace Bogor adalah koneksi internet dan ketersediaan colokan listrik di area tempat duduk.

Advertisement Baca Juga: Ranggon Hills Pamijahan, Wisata Bogor dengan Panorama Gunung Salak dari Ketinggian

Kedua fasilitas tersebut menjadi kebutuhan penting bagi pengunjung yang ingin tetap produktif di luar rumah.

Dengan begitu, pengunjung bisa membawa laptop atau perangkat elektronik lainnya untuk menyelesaikan pekerjaan sembari menikmati suasana kedai kopi.

Advertisement Tak hanya untuk bekerja, Sera Coffeespace juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat mengadakan pertemuan informal.

Suasana coffee shop memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin berdiskusi atau bertemu rekan tanpa harus berada di ruang kerja formal.

Lokasinya yang berada di sekitar Taman Heulang juga menjadi nilai tambah.

Kawasan Tanah Sareal sendiri memiliki sejumlah pilihan tempat kuliner dan coffee shop yang bisa dikunjungi masyarakat.

Bagi yang ingin mencari suasana baru untuk bekerja maupun sekadar bersantai, Sera Coffeespace dapat masuk dalam daftar tempat yang patut dicoba.