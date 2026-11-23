RADAR BOGOR – Ingin menikmati hidangan ayam bercita rasa pedas tanpa harus mengolahnya dengan banyak minyak? Ayam Kukus Pedas ala Chef Devina Hermawan bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis sekaligus menggugah selera.

Berbeda dari ayam goreng yang membutuhkan minyak untuk proses memasaknya, resep Ayam Kukus Pedas ini mengandalkan teknik mengukus sehingga penggunaan minyak bisa lebih minim.

Rahasia kelezatan Ayam Kukus Pedas ini terletak pada perpaduan jahe, bawang putih, dan cabai rawit merah yang dihaluskan menjadi bumbu dasar.

Advertisement Ayam kemudian dimarinasi bersama aneka bumbu agar cita rasanya meresap sebelum dikukus hingga matang.

Sebagai pelengkap, hidangan ini disajikan bersama irisan labu siam dan nasi putih.

Tambahan tumisan bumbu pedas serta daun bawang di bagian atas ayam membuat aromanya semakin menggoda.

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Resep Ayam Kukus Pedas ini dibagikan Chef Devina Hermawan melalui kanal YouTube miliknya. Berikut bahan-bahan dan cara membuatnya.

Bahan-Bahan Ayam Kukus Pedas

1. Bahan bumbu dasar:

4 cm jahe

10 siung bawang putih

13 buah cabai rawit merah

2. Bahan marinasi ayam:

700 gram paha ayam broiler utuh

1 buah jeruk nipis

2 sendok teh garam

1 sendok makan kaldu jamur

2 sendok teh gula pasir

½ sendok teh kunyit bubuk (opsional)

1 sendok teh minyak wijen

1 sendok makan saus tiram

2 sendok makan tepung maizena

2 sendok makan bumbu dasar

3. Bahan topping ayam kukus (opsional):