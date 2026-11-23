RADAR BOGOR – Bosan dengan olahan telur dadar yang itu-itu saja? Tamagoyaki, telur dadar gulung khas Jepang, bisa menjadi alternatif menu sederhana yang menarik untuk dicoba di rumah.

Hidangan Tamagoyaki ini memiliki bentuk berlapis dengan tekstur lembut serta perpaduan rasa manis dan gurih.

Cara membuat Tamagoyaki juga cukup praktis karena hanya membutuhkan telur dan beberapa bahan pelengkap yang mudah disiapkan.

Advertisement Menariknya, Tamagoyaki bisa dikreasikan dengan tambahan keju lembaran atau sliced cheese untuk menghasilkan cita rasa yang lebih creamy.

Hidangan ini juga dapat disajikan bersama garlic cheese mayo dan aonori sebagai pelengkap.

Resep Tamagoyaki ini dibagikan oleh Chef Devina Hermawan melalui kanal YouTube miliknya.

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Proses pembuatannya menggunakan wajan berbentuk kotak agar telur lebih mudah digulung dan menghasilkan bentuk yang rapi.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuat telur dadar gulung khas Jepang ini, berikut bahan-bahan dan langkah pembuatannya.

Bahan-Bahan Tamagoyaki ala Chef Devina Hermawan

4 butir telur

2 sendok makan air

1 sendok makan gula pasir

½ sendok makan bubuk dashi

1–2 sendok makan minyak

Bahan pelengkap:

Sliced cheese atau keju lembaran

Garlic cheese mayo

Aonori

Cara Membuat Tamagoyaki Telur Dadar Gulung Khas Jepang

1. Siapkan adonan telur