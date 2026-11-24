RADAR BOGOR – Mencari tempat nongkrong nyaman dengan suasana elegan di kawasan Bogor? Suji Resto and Cafe di Tajur Halang bisa menjadi pilihan menarik untuk dikunjungi.

Cafe yang memiliki bangunan dua lantai ini menawarkan konsep tempat nongkrong klasik di Tajur Halang Bogor dengan interior unik dan suasana yang nyaman.

Desain cafe memberikan kesan elegan sehingga cocok menjadi tempat nongkrong bersama teman, menikmati waktu bersama keluarga, hingga bekerja dari cafe atau Work From Cafe (WFC) di Tajur Halang Bogor.

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Tak hanya mengandalkan tampilan interior, Suji Resto & Cafe juga menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman yang menarik untuk dicoba.

Beberapa menu yang tersedia di antaranya Spring Ball, Roasted Chicken, hingga Espresso Pudinga. Variasi menu tersebut memberikan pilihan bagi pengunjung yang ingin menikmati hidangan berat maupun sekadar bersantai sambil menyeruput minuman.

Advertisement Soal harga, pengunjung juga tak perlu khawatir. Cafe ini menawarkan pilihan kuliner dengan harga yang diklaim masih ramah di kantong.

Perpaduan konsep klasik, tempat yang nyaman, serta pilihan menu yang variatif membuat Suji Resto & Cafe bisa menjadi alternatif destinasi kuliner sekaligus tempat nongkrong di kawasan Kabupaten Bogor.

Lokasinya berada di Jalan Pelita Nomor 13, RT 002/RW 003, Kelurahan Tonjong, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor.