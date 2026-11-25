RADAR BOGOR – Bingung mencari tempat nongkrong di kawasan Cibinong Bogor yang bisa dipakai untuk santai, kerja, hingga berkumpul bersama komunitas? EFORIUM Cafe dan Resto di kawasan Pakansari bisa menjadi salah satu pilihan.

Berada di Jalan Alternatif GOR Pakansari Nomor 140, EFORIUM Cafe dan Resto di kawasan Pakansari Bogor memadukan konsep kafe, restoran, sekaligus ruang berkumpul dalam satu lokasi.

Salah satu daya tarik EFORIUM Cafe dan Resto di kawasan Pakansari Bogor adalah pilihan area indoor dan outdoor. Pengunjung bisa memilih tempat duduk sesuai kebutuhan, baik menikmati suasana ruang tertutup maupun bersantai di area terbuka yang lebih lega.

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Bukan Sekadar Tempat Ngopi

EFORIUM tidak hanya menawarkan tempat untuk menikmati makanan dan minuman. Beragam fasilitas juga disiapkan untuk mendukung aktivitas pengunjung.

Advertisement Tersedia working space yang bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan.

Ada pula meeting room bagi pengunjung yang membutuhkan ruang untuk berdiskusi atau menggelar pertemuan.

Bagi komunitas, EFORIUM juga memiliki panggung dan area yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, termasuk gathering dan acara bersama.

Konsep tersebut membuat tempat ini cukup fleksibel.

Pengunjung bisa datang untuk sekadar ngobrol santai bersama teman, mengerjakan pekerjaan, hingga mengadakan kegiatan bersama rekan kerja atau komunitas.

Ada Live Music di Hari Tertentu

Suasana nongkrong di EFORIUM juga semakin meriah dengan adanya pertunjukan live music pada tanggal tertentu.