Hadir di CCM, Vilo Caffe E Gelato Tawarkan Tempat yang Aesthetic dan Instragramable
RADAR BOGOR - Vilo terus memperluas kehadirannya di Indonesia melalui pembukaan outlet terbaru di Cibinong City Mall, Kabupaten Bogor.
Mengusung konsep baru Vilo Caffe e Gelato menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap beragam pilihan gelato, Makanan, pastries, desserts hingga kopi dalam satu destinasi.
Konsep ini memadukan sajian berkualitas dan suasana cafe yang modern dan aesthetic. Tak hanya menjadi tempat untuk menikmati gelato favorit, outlet ini dirancang sebagai destinasi hangout yang nyaman dan menarik mulai dari break, casual dining, hingga quality time bersama orang-orang terdekat.
Mulai dari Scoop hingga Sajian Caffe Vilo Hadir untuk setiap momen menghadirkan suasana yang aesthetic dan Instagrammable, Vilo Caffe e Gelato menawarkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada pilihan menu, tetapi juga atmosfer dan kenyamanan pengunjung.
Dengan desain interior yang menarik serta berbagai sudut yang dapat dinikmati, outlet ini menjadi pilihan baru bagi masyarakat Cibinong untuk berkumpul, bersantai, maupun mengabadikan momen bersama.
Didukung dengan pilihan menu yang beragam, pengunjung dapat menikmati gelato yang disajikan langsung (freshly scooped) dengan berbagai varian rasa.
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Selain itu, Vilo juga tetap menghadirkan beragam format gelato yang dapat dinikmati mulai dari gelato cup 90 ml, jar 250 ml dan 500 ml, hingga gelato creation serries seperti gelato bites dan gelato cookies sandwich.
Tidak hanya gelato, pengunjung juga dapat menikmati beragam pilihan hidangan khas Indonesia, aneka pasta, pastries dan dessert, serta kopi.
Perpaduan pilihan menu ini menjadikan Vilo sebagai destinasi yang dapat dinikmati dalam berbagai kesempatan, baik untuk bersantap bersama sahabat dan keluarga, menghabiskan waktu bersama pasangan, maupun menikmati waktu sendiri.
CEO Vilo Gelato, Hendra Hermansyah menyampaikan kehadiran vilo Caffe e gelato di CCM yaitu ingin menghadirkan kembali gelato scoop dan pengalaman yang lebih dari sekedar menikmati.
"Kami melihat bahwa masyarakat kini mencari tempat yang tidak hanya menawarkan makanan dan minuman berkualitas, tetapi juga suasana yang nyaman untuk berkumpul dan menikmati waktu bersama," ungkap Hendra Hermansyah.
Karena itu, kami ingin menjadikan Vilo sebagai salah satu destinasi pilihan untuk berbagai momen, mulai dari pertemuan santai bersama teman hingga quality time bersama keluarga," pungkasnya.***
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