RADAR BOGOR – Mencari coffee shop di Bogor yang nyaman untuk bekerja, mengerjakan tugas, atau berkumpul bersama keluarga? GOFFEÉ Doughnuts & Coffee di kawasan Semplak, Kota Bogor, bisa menjadi salah satu pilihan.

Kedai kopi yang beralamat di Jalan Raya Semplak Nomor 156A, Semplak Barat, Kecamatan Bogor Barat ini menawarkan konsep tempat nongkrong dengan sejumlah pilihan area.

Pengunjung dapat memilih tempat duduk indoor maupun semi-outdoor sesuai kebutuhan dan aktivitas yang ingin dilakukan.

Advertisement Bagi pengunjung yang ingin berbincang santai bersama teman, area utama bisa menjadi pilihan.

Sementara itu, suasana kafe juga dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menyelesaikan tugas menggunakan laptop.

Tak hanya menyediakan area terbuka untuk pengunjung umum, GOFFEÉ Semplak turut menghadirkan ruang privat.

Advertisement Baca Juga: Honda Legend 2002 Sedan Mewah Langka Milik Honda, Populasinya Tersisa 4 Unit di Indonesia

Fasilitas tersebut bisa digunakan untuk menggelar pertemuan maupun melakukan aktivitas bersama dalam kelompok kecil.

Pilihan ruang yang beragam membuat pengunjung memiliki keleluasaan dalam menentukan tempat sesuai kebutuhan.

Dengan begitu, aktivitas bekerja, berdiskusi, hingga berkumpul bersama orang terdekat dapat dilakukan di area yang berbeda.

Fasilitas penunjang lainnya juga melengkapi kenyamanan pengunjung. Mengacu pada informasi yang dihimpun dari akun resmi GOFFEÉ Semplak, coffee shop ini menyediakan area parkir, musala, ruang VIP, serta area bermain anak.