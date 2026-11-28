RADAR BOGOR – Mencari tempat makan dengan suasana berbeda di Kota Bogor? Silisapa Restaurant bisa menjadi pilihan untuk menikmati hidangan bersama keluarga maupun teman.

Berlokasi di kawasan Sukasari, Bogor Timur, Silisapa Restaurant menawarkan pengalaman bersantap dengan nuansa rumah keluarga zaman dulu.

Bukan bangunan modern, Silisapa Restaurant Bogor ini justru mempertahankan karakter rumah klasik lengkap dengan berbagai pernak-pernik antik.

Begitu memasuki area restoran, pengunjung akan merasakan atmosfer hangat seperti sedang berkunjung ke rumah keluarga sendiri.

Konsep tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta tempat makan bernuansa vintage.

Advertisement Silisapa Restaurant mulai beroperasi pada Juli 2026. Restoran ini menyediakan area indoor dan outdoor yang bisa dipilih sesuai suasana bersantap yang diinginkan.

Nama Silisapa juga memiliki filosofi menarik. Kata “sili” dimaknai sebagai saling, sedangkan “sapa” berarti menyapa.

Gabungan keduanya menggambarkan semangat kebersamaan, tempat orang berkumpul, berbincang, dan menikmati hidangan.

Menu Rumahan dengan Cita Rasa Keluarga

Tak hanya mengandalkan suasana klasik, Silisapa Restaurant juga menghadirkan beragam hidangan yang terinspirasi dari resep keluarga.

Beberapa menu yang bisa dicoba di antaranya Kerapu Kuah Kuning, Kerapu Asam Pedas, Udang Saus Silisapa, dan Sayap Goreng Silisapa.