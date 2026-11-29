RADAR BOGOR – Pilihan destinasi kuliner di kawasan Sentul, Bogor, semakin beragam dengan hadirnya KAYOO Sentul.

Mengusung konsep Modern Primitive Kitchen, KAYOO Sentul menawarkan pengalaman bersantap yang menggabungkan cita rasa autentik, teknik memasak tradisional menggunakan kayu bakar, serta suasana hangat dan nyaman.

Mengusung tagline “Smoky by Nature. Crafted for Flavor.”, KAYOO Sentul memiliki ciri khas pada proses pengolahan seluruh hidangannya.

Advertisement Berbeda dari dapur pada umumnya, restoran ini menggunakan kayu bakar sebagai sumber panas dan tidak mengandalkan gas untuk memasak.

Teknik tersebut menjadi identitas utama KAYOO dalam menghadirkan aroma smoky alami yang khas pada setiap sajian.

Proses memasak dengan kayu bakar juga memberikan karakter rasa tersendiri sehingga pengalaman menikmati hidangan terasa berbeda.

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KAYOO tidak sekadar ingin menyuguhkan makanan berkualitas, tetapi juga mengajak pengunjung menikmati proses pengolahan hidangan yang memperhatikan setiap detail.

Melalui pendekatan tersebut, setiap menu diharapkan mampu memberikan pengalaman kuliner yang berkesan.

Founder KAYOO Sentul, Chef Leon, menjelaskan bahwa konsep restoran ini berawal dari keinginannya menghadirkan tempat makan yang menyajikan hidangan bercita rasa khas sekaligus memberikan kenyamanan bagi setiap pengunjung.

Menurutnya, suasana bersantap tidak harus selalu identik dengan kesan formal. KAYOO ingin menjadi tempat yang terbuka bagi siapa saja untuk menikmati makanan, berbincang, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.