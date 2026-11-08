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Musik

Jazz di Kebun Raya Bogor Hadir Perdana, Tulus hingga Mocca Meriahkan Suasana Hijau

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Panggung megah Jazz di Kebun Raya Bogor. Foto: Rany/Radar Bogor
Panggung megah Jazz di Kebun Raya Bogor. Foto: Rany/Radar Bogor

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RADAR BOGOR - Menikmati alunan musik jazz di tengah rindangnya pepohonan menjadi pengalaman berbeda yang ditawarkan Jazz di Kebun presented by Tring! by Pegadaian. Festival musik ini untuk pertama kalinya digelar di Kebun Raya Bogor, Sabtu, 7 November 2026.

Mengusung tagline An Intimate Outdoor Jazz Experience, Jazz di Kebun Raya Bogor dihadirkan PT Mitra Natura Raya, bagian dari Dyandra & Co. menawarkan konsep menikmati musik di ruang terbuka dengan suasana lebih santai dan dekat dengan pengunjung.

Bukan hanya menyaksikan penampilan musisi dari atas panggung, pengunjung Jazz di Kebun Raya Bogor juga diajak menikmati berbagai aktivitas di area kebun.

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Mulai dari berburu kuliner, menemukan produk kreatif, mengikuti lokakarya, hingga menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga.

Jazz di Kebun merupakan bagian dari pengembangan Sunset di Kebun Series, sebuah platform hiburan luar ruang yang dikembangkan Mitra Natura Raya dengan karakter berbeda dalam setiap penyelenggaraannya.

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Managing Director Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto, mengatakan Jazz di Kebun menjadi langkah baru dalam menghadirkan pengalaman menikmati Kebun Raya Bogor melalui pendekatan musik.

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Menurutnya, perpaduan musik jazz dan lanskap hijau Kebun Raya Bogor diharapkan dapat memperkaya pilihan hiburan sekaligus rekreasi alam bagi masyarakat.

"Jazz di Kebun menjadi langkah baru bagi kami untuk menghadirkan pengalaman menikmati suasana Kebun Raya Bogor dengan pendekatan musik yang berbeda. Kami ingin mempertemukan musik jazz dengan hijaunya alam Kebun Raya Bogor," ujar Marga.

Dari sisi penampil, Jazz di Kebun menghadirkan sejumlah musisi dengan karakter musikal yang beragam. Ada Tulus, Mocca, Adikara, Teddy Adhitya, Wijaya80, Societeit de Harmonie, serta Gerry Herb Quartet with Horns.

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Salah satu penampilan yang turut menarik perhatian adalah Gerry Herb Quartet with Horns.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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