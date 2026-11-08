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Musik

P1Harmony Comeback dengan Mini Album BLOW UP, Hadirkan 6 Lagu dan Akhiri Kisah Superhero

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Penulis: Yosep Awaludin
Tangkapan layar adegan video musik “BLOW UP” yang menampilkan para anggota P1Harmony dalam konsep superhero. (Foto: Tangkapan layar YouTube/P1Harmony)
Tangkapan layar adegan video musik “BLOW UP” yang menampilkan para anggota P1Harmony dalam konsep superhero. (Foto: Tangkapan layar YouTube/P1Harmony)

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RADAR BOGOR – Grup K-pop P1Harmony kembali menyapa penggemar lewat karya terbaru.

P1Harmony, boy group besutan FNC Entertainment ini resmi meluncurkan mini album ke-10 bertajuk “BLOW UP” pada Jumat 6 November 2026, lengkap dengan video musik untuk lagu utama yang menggunakan judul serupa.

Comeback P1Harmony kali ini menghadirkan enam lagu baru sekaligus menjadi babak lanjutan perjalanan musikal P1Harmony setelah merilis mini album “UNIQUE”. 

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Tidak hanya menawarkan warna musik yang beragam, proyek tersebut juga membawa kelanjutan konsep superhero yang telah melekat pada identitas grup sejak debut.

Enam Lagu Warnai Mini Album BLOW UP

Mini album “BLOW UP” berisi enam track, yaitu “BLOW UP”, “element”, “How To”, “MOMENTUM”, “t.o.t.y.”, dan “Talk That”.

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Sebagai pengantar sebelum perilisan resmi, P1Harmony sebelumnya telah merilis album sampler yang menampilkan potongan dari seluruh lagu dalam album tersebut.

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Keterlibatan para anggota juga menjadi salah satu bagian menarik dari karya terbaru ini. Intak dan Jongseob ikut ambil bagian dalam penulisan lirik untuk keenam lagu.

Sementara itu, Keeho turut menyumbangkan kontribusi dalam proses penulisan lagu “element” dan “MOMENTUM”.

Partisipasi tersebut menunjukkan keterlibatan langsung para anggota dalam proses kreatif, khususnya dalam mengembangkan materi musik yang dibawakan P1Harmony.

Lanjutkan Kisah Superhero hingga Misi Terakhir

Melalui “BLOW UP”, P1Harmony kembali mengangkat cerita enam anggota yang tampil sebagai pahlawan untuk menyelesaikan misi terakhir mereka.

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Editor : Yosep Awaludin
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