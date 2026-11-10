Wendy Red Velvet Rilis Even That Is Love, OST Drama Korea 100 Days of Deception

RADAR BOGOR – Penyanyi Wendy dari grup K-pop Red Velvet kembali menyapa penggemar lewat karya terbarunya.

Kali ini, Wendy membawakan lagu berjudul “그마저도 사랑이라” atau “Even That Is Love” yang resmi dirilis pada Minggu, 8 November 2026, sebagai original soundtrack (OST) bagian kelima drama Korea 100 Days of Deception.

Lagu tersebut diluncurkan melalui Stone Music Entertainment dan sudah tersedia di berbagai platform musik digital.

Advertisement Bersamaan dengan perilisan lagunya, video musik resmi “Even That Is Love” juga diperkenalkan kepada publik melalui kanal YouTube Stone Music Entertainment.

Kehadiran lagu ini menambah daya tarik soundtrack 100 Days of Deception. Suara khas Wendy yang lembut dan penuh penghayatan dinilai selaras dengan kisah romansa serta konflik emosional yang dihadirkan dalam drama tersebut.

Wendy Red Velvet Bawakan Lagu tentang Cinta Terpendam

Advertisement “Even That Is Love” mengangkat cerita mengenai perasaan cinta yang terus tumbuh meskipun tidak pernah disampaikan secara terbuka.

Lagu ini menggambarkan bagaimana seseorang tetap menyimpan rasa sayang, bahkan ketika perasaan tersebut harus berjalan beriringan dengan kesedihan dan pengalaman menyakitkan.

Melalui karakter vokalnya yang lembut dan emosional, Wendy menghadirkan nuansa melankolis dalam lagu tersebut.

Penyampaian vokalnya memperkuat pesan lirik sekaligus membawa pendengar lebih dekat dengan suasana cerita drama 100 Days of Deception.

Dari sisi produksi, “Even That Is Love” ditulis, dikomposisikan, sekaligus diaransemen oleh Noheul.