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Musik

Chaeryeong ITZY Debut Solo Lewat Mini Album Lovesick, Rilis 4 Lagu dan Video Musik

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Penulis: Yosep Awaludin
Tangkapan layar video musik Lovesick yang menampilkan Chaeryeong ITZY dalam konsep fantasi romantis untuk debut solonya (Foto: Tangkapan layar YouTube/JYP Entertainment)
Tangkapan layar video musik Lovesick yang menampilkan Chaeryeong ITZY dalam konsep fantasi romantis untuk debut solonya (Foto: Tangkapan layar YouTube/JYP Entertainment)

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RADAR BOGOR – Personel grup K-pop ITZY, Chaeryeong, kini memulai perjalanan baru di industri musik dengan meluncurkan karya solo perdananya.

Chaeryeong resmi merilis mini album bertajuk Lovesick pada Senin 9 November 2026, sekaligus memperkenalkan video musik untuk lagu utama yang memiliki judul serupa.

Debut solo ini menjadi pencapaian baru bagi Chaeryeong setelah berkarier bersama ITZY sejak grup tersebut diperkenalkan pada 2019.

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Melalui proyek tersebut, ia memiliki ruang lebih luas untuk menunjukkan warna musik, kemampuan vokal, serta karakter penampilannya secara lebih personal.

Berdasarkan pengumuman resmi JYP Entertainment, mini album Lovesick berisi empat lagu, yaitu Lovesick, Moonlit Club, Scent dan Favorite Reason.

Keempat lagu tersebut menawarkan warna musikal yang memadukan sentuhan modern dengan irama groovy.

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Rangkaian karya ini sekaligus memperlihatkan sisi musikal Chaeryeong yang ingin ia tampilkan melalui aktivitas solonya.

Chaeryeong Angkat Cerita Jatuh Cinta dalam Lagu Lovesick

Lagu Lovesick dipilih sebagai lagu utama dalam mini album debut solo Chaeryeong.

Karya tersebut mengisahkan perasaan seseorang yang mendadak jatuh hati kepada sosok yang berhasil mencuri perhatiannya.

Cerita di dalam lagu ini menggambarkan berbagai sensasi ketika mulai menyukai seseorang, mulai dari jantung yang berdebar, perasaan bingung tetapi menyenangkan, hingga pikiran yang terus tertuju kepada orang tersebut.

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Editor : Yosep Awaludin
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