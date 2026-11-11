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Musik

Di Tengah Isu Pengunduran Diri, Gibran Mendadak Unggah 26 Video di Instagram

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Penulis: Yosep Awaludin
Tangkapan Layar Instagram milik Gibran Rakabuming Raka.
Tangkapan Layar Instagram milik Gibran Rakabuming Raka.

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RADAR BOGOR – Puluhan video tiba-tiba memenuhi akun Instagram pribadi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam rentang sekitar 10 jam pada Selasa 10 November 2026 malam hingga Rabu dini hari, akun @gibran_rakabuming mengunggah 26 video reels sekaligus.

Bukan hanya jumlah video yang menjadi perhatian. Isi dokumentasi yang dibagikan Gibran juga memperlihatkan kembali rangkaian aktivitasnya sebagai Wakil Presiden.

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Mulai dari pertemuan dengan organisasi, agenda bersama keluarga, hingga kunjungan ke sejumlah daerah.

Di tengah sorotan publik terhadap dinamika politik yang melibatkan dirinya, unggahan tersebut menjadi bahan perbincangan warganet.

Dari Pertemuan di Istana hingga Kunjungan ke Sekolah

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Jika melihat isi unggahannya, video-video tersebut tidak hanya berisi satu jenis kegiatan.

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Gibran membagikan dokumentasi dari berbagai agenda yang sebelumnya telah dilaksanakan.

Salah satu video awal memperlihatkan pertemuannya dengan pengurus Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI) di Istana Wakil Presiden, Jakarta.

Pertemuan yang berlangsung pada 30 September 2026 itu membahas peningkatan kualitas pendidikan, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

"Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia Timur menjadi pembahasan utama saya dengan jajaran pengurus Ruang Aksi Pemimpin Indonesia (RAPI) di Jakarta," tulis Gibran dalam keterangan unggahannya,.

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Editor : Yosep Awaludin
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