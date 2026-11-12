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Musik

LNGSHOT Rilis Mini Album S.W.I.S.H., Lagu Bananas Jadi Andalan dengan Nuansa Dance Pop

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Penulis: Yosep Awaludin
Tangkapan layar video musik “Bananas” milik LNGSHOT yang dikaitkan dengan perilisan mini album S.W.I.S.H dan visual promosi mini album terbaru S.W.I.S.H. yang memadukan foto grup dan potret para anggota.. (Foto: YouTube/LNGSHOT)
Tangkapan layar video musik “Bananas” milik LNGSHOT yang dikaitkan dengan perilisan mini album S.W.I.S.H dan visual promosi mini album terbaru S.W.I.S.H. yang memadukan foto grup dan potret para anggota.. (Foto: YouTube/LNGSHOT)

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RADAR BOGOR – Grup K-pop LNGSHOT kembali menyapa penggemar lewat karya terbarunya.

Pada 10 November 2026, grup besutan More Vision tersebut meluncurkan mini album bertajuk S.W.I.S.H. yang dilengkapi video musik untuk lagu utama berjudul “Bananas”.

Album ini menjadi kelanjutan perjalanan LNGSHOT setelah mengawali debut pada Januari 2026 melalui mini album SHOT CALLERS.

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Kali ini, mereka menghadirkan eksplorasi musik yang menggabungkan berbagai elemen hip-hop, R&B, hingga dance pop.

LNGSHOT Hadirkan Lima Lagu dengan Genre Beragam

Mini album S.W.I.S.H. berisi lima lagu yang masing-masing menawarkan karakter musik berbeda.

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Mengacu pada informasi album di platform musik Genie, daftar lagu tersebut terdiri dari “Masterpiece”, “Bananas”, “Wanna Go”, “Up & Away”, dan “Beep Beep”.

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Lagu “Bananas” dipilih sebagai trek utama. Lagu ini mengusung irama dinamis dengan energi dance pop yang menonjol.

Perubahan beat dalam komposisinya berpadu dengan bagian refrain yang mudah melekat di ingatan pendengar.

Sementara itu, “Masterpiece” menawarkan warna alternative R&B. Lagu “Wanna Go” menghadirkan kombinasi irama groovy dengan sentuhan suara sintetis yang memberikan nuansa tersendiri.

Adapun “Up & Away” dan “Beep Beep” melengkapi keseluruhan album melalui pendekatan musik hip-hop dan R&B.

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Editor : Yosep Awaludin
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