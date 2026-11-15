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Musik

D.O. EXO Rilis Single Darling, Balada Lembut tentang Cinta Tulus Tanpa Harus Memiliki

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Penulis: Yosep Awaludin
D.O. dalam salah satu adegan video musik Darling yang dirilis bersamaan dengan single digital terbarunya pada 11 November 2026. (Foto: Tangkapan layar YouTube/Doh Kyung Soo Official).
D.O. dalam salah satu adegan video musik Darling yang dirilis bersamaan dengan single digital terbarunya pada 11 November 2026. (Foto: Tangkapan layar YouTube/Doh Kyung Soo Official).

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RADAR BOGOR – D.O. EXO kembali menyapa penggemar melalui karya musik solo terbarunya.

Penyanyi Korea Selatan bernama lengkap Doh Kyung Soo tersebut resmi meluncurkan single digital bertajuk “Darling” pada Rabu, 11 November 2026, lengkap dengan video musik yang mengusung tema cinta tulus dan penuh kehangatan.

Lagu ini membawa pesan tentang menyayangi seseorang dengan sepenuh hati tanpa harus memiliki ataupun membatasi kebebasannya.

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Kebahagiaan justru digambarkan melalui hal-hal sederhana, termasuk ketika seseorang bisa melihat orang yang dicintainya dalam keadaan baik.

Mengutip informasi dari agensi Blitzway Music yang diberitakan SBS World News, “Darling” merupakan lagu bergenre balada yang menyoroti ketulusan dalam mencintai.

Pesan utamanya adalah menghargai keberadaan seseorang tanpa disertai tuntutan maupun keinginan untuk menguasai.

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Aransemen Balada Lembut dengan Vokal Khas D.O.

Dari sisi musikal, “Darling” diawali dengan petikan nada piano yang terdengar lembut.

Aransemennya kemudian berkembang secara perlahan melalui penambahan sejumlah instrumen, sehingga membentuk suasana emosional yang semakin terasa.

Di tengah komposisi tersebut, karakter vokal D.O. menjadi elemen penting yang menghidupkan pesan dalam lagu.

Penyampaiannya yang hangat berpadu dengan aransemen musik yang tenang, menciptakan nuansa balada yang menyentuh.

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Editor : Yosep Awaludin
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