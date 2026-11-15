ROMANSA Ruang Raya Bikin Nostalgia Lintas Generasi di Bogor, KLa Project hingga Mahalini Tampil

RADAR BOGOR – Suasana nostalgia lintas generasi terasa di Bogor. ROMANSA Ruang Raya sukses mempertemukan tujuh musisi dari berbagai era dalam satu panggung di Area A3 The Mutiara Bogor, Sabtu, 14 November 2026.

Mulai dari KLa Project yang telah menemani perjalanan musik Indonesia selama hampir empat dekade hingga Mahalini yang dekat dengan penikmat musik generasi saat ini, seluruh penampil di Romansa Ruang Raya Bogor membawa cerita dan kenangan masing-masing melalui musik.

ROMANSA Ruang Raya sebelumnya digelar di Karawang pada September 2026. Kali ini, festival tersebut hadir di Bogor dengan konsep yang menempatkan lagu bukan sekadar hiburan, tetapi juga bagian dari memori personal setiap pendengarnya.

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Salah satu momen yang paling terasa adalah penampilan KLa Project melalui set khusus The Legacy. Penampilan tersebut menjadi bagian dari perayaan perjalanan grup yang baru saja memasuki usia 38 tahun.

Nostalgia juga datang dari dunia film. Float menghadirkan kembali kenangan film 3 Hari Untuk Selamanya karya Riri Riza yang dirilis pada 2007.

Advertisement Musik Float dalam film tersebut mengiringi perjalanan Yusuf dan Ambar. Hampir dua dekade berselang, pengalaman itu kembali dihidupkan melalui set khusus 3 Hari Untuk Selamanya di panggung ROMANSA.

Bagi sebagian penonton, lagu-lagu Float mungkin mengingatkan pada adegan dan perjalanan dua tokoh dalam film. Namun bagi lainnya, lagu seperti “Pulang” bisa memiliki cerita personal yang sama sekali berbeda.

Nuansa lintas generasi semakin kuat melalui kolaborasi musik. Bilal Indrajaya dan Fariz RM terlibat dalam sesi penghormatan untuk The Beatles bersama The Indonesian Beat Club.

The Indonesian Beat Club membawakan sejumlah lagu The Beatles bersama Bilal, dengan penampilan khusus Fariz RM.

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Sementara itu, Mahalini menghadirkan lagu-lagu pop yang lebih dekat dengan pendengar masa kini. B.O.H FM turut membawa penonton bernostalgia melalui pilihan musik era 1980-an dan 1990-an yang mengajak mereka berdansa.