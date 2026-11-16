JNE Jadi Partner Logistik Guns N Roses World Tour 2026 di Jakarta

RADAR BOGOR – JNE resmi menjadi Official Logistics Partner dalam konser Guns N Roses World Tour 2026 yang akan digelar di Stadion Madya GBK, Jakarta, pada 21 November 2026.

Kemitraan dalam Guns N Roses World Tour 2026 ini menjadi bagian dari komitmen JNE dalam mendukung perkembangan industri kreatif dan musik berskala besar di Indonesia.

Konser yang dipromotori Rajawali Indonesia tersebut menjadi kunjungan ketiga Guns N Roses ke Indonesia. Sebelumnya, grup hard rock asal Los Angeles itu pernah menyapa penggemarnya di Jakarta pada 2012 dan 2018.

Advertisement Baca Juga: Kota Bogor Raih 95 Emas di Porprov Jabar 2026, Target 100 Medali Tinggal Selangkah Lagi

Kehadiran Guns N Roses kali ini juga semakin istimewa dengan penampilan spesial “9 Dewa Gitar”, yang mempertemukan sembilan gitaris legendaris Indonesia dalam satu panggung.

CEO Rajawali Indonesia, Tovic Raharja, mengatakan konser tersebut dipersiapkan dengan standar produksi kelas dunia, mulai dari tata panggung hingga kebutuhan teknis dan operasional.

Advertisement Menurutnya, dukungan JNE menjadi bagian penting untuk memastikan kebutuhan logistik selama penyelenggaraan konser dapat berjalan aman dan lancar.

“Membawa kembali Guns N Roses ke Indonesia merupakan kehormatan bagi Rajawali Indonesia. Konser kali ini dirancang khusus dengan standar produksi kelas dunia, tata panggung yang spektakuler, serta kami hadirkan special performance ‘9 Dewa Gitar’,” ujar Tovic.

Sementara itu, SVP Marketing Group Head JNE Eri Palgunadi menyebut keterlibatan JNE dalam konser internasional tersebut sejalan dengan semangat perusahaan untuk menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat melalui berbagai momen berharga.

“Memasuki usia ke-36 tahun pada 26 November mendatang, JNE tidak hanya berfokus pada keandalan layanan logistik, tetapi juga terus berupaya menjadi bagian dari kebahagiaan masyarakat di berbagai momen berharga,” kata Eri.

Sebagai Official Logistics Partner, JNE akan mendukung proses distribusi, pengiriman perlengkapan, hingga kebutuhan teknis panggung selama konser berlangsung.