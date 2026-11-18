RADAR BOGOR – Grup musik pop retro asal Indonesia, Deredia, membuka babak baru perjalanan musiknya lewat single terbaru berjudul Bingung.

Lagu tersebut resmi dirilis pada Jumat, 13 November 2026, sekaligus menjadi karya perdana Deredia bersama label Aquarius Musikindo.

Lewat Bingung, Deredia mengangkat cerita tentang seseorang yang mulai lelah menghadapi hubungan penuh ketidakpastian.

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Harapan yang semula tumbuh perlahan berubah menjadi kebingungan karena pasangan tak kunjung memberikan kejelasan mengenai arah hubungan.

Padukan Pop Retro dan Irama Latin

Advertisement Alih-alih membungkus cerita cinta yang menggantung dengan nuansa melankolis, Deredia memilih pendekatan yang lebih ringan dan jenaka.

Bingung memadukan karakter traditional pop dengan irama Latin serta perkusi bernuansa bolero.

Perpaduan tersebut membuat lagu terdengar dinamis sekaligus memberikan warna berbeda dalam menyampaikan cerita tentang hubungan tanpa kepastian.

Liriknya pun menggunakan gaya percakapan sehari-hari.

Pilihan tersebut membuat kisah yang diangkat terasa dekat dengan pengalaman pendengar yang pernah berada dalam hubungan yang tak kunjung memiliki arah jelas.

Di balik aransemen yang ringan, lagu ini membawa pesan tentang keberanian untuk mengambil keputusan.