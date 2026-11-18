RADAR BOGOR – Bunga Citra Lestari atau BCL kembali menghadirkan karya musik terbaru dengan konsep yang berbeda dari lagu-lagu sebelumnya.

Kali ini, penyanyi yang akrab disapa BCL tersebut merilis single berjudul Putusin Aja pada Jumat 13 November 2026, dengan mengusung genre electronic dance yang enerjik dan penuh ekspresi.

Tidak hanya menawarkan aransemen musik yang lebih dinamis, lagu terbaru BCL ini juga membawa pesan kuat mengenai keberanian mengakhiri hubungan asmara yang sudah tidak sehat.

Advertisement Melalui liriknya, BCL mengajak pendengar untuk tidak terus bertahan dalam hubungan yang justru menghilangkan kebahagiaan dan rasa menghargai diri sendiri.

Mengutip pemberitaan Medcom.id, Putusin Aja menceritakan seseorang yang akhirnya memilih menyudahi hubungan percintaan setelah menghadapi berbagai persoalan.

Lagu ini sekaligus menjadi pengingat bahwa mengambil keputusan untuk berpisah terkadang merupakan langkah terbaik demi kebahagiaan diri sendiri.

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Nuansa Dance Energik dengan Pesan Berani Mengakhiri Hubungan

Single Putusin Aja memperlihatkan eksplorasi musikal BCL yang berbeda dibandingkan sejumlah karya sebelumnya.

Jika selama ini namanya banyak dikenal melalui lagu pop romantis dan balada dengan sentuhan emosional, kali ini BCL memilih ketukan musik dance yang lebih cepat dan dinamis.

Perubahan tersebut memberikan warna tersendiri bagi lagu bertema patah hati. Alih-alih menghadirkan suasana sedih dan penuh kesedihan, BCL justru membungkus kisah perpisahan dengan irama yang energik dan menyenangkan.

Dari sisi cerita, lagu ini mengangkat persoalan hubungan asmara yang mulai kehilangan keharmonisan.