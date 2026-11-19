RADAR BOGOR – Anggota Stray Kids, I.N, kembali menunjukkan kreativitasnya melalui karya musik solo.

Pada Selasa, 17 November 2026, ia resmi meluncurkan single digital bertajuk “NO RETURN” yang menjadi bagian dari proyek musik SKZ-PLAYER.

Proyek tersebut merupakan wadah bagi para personel Stray Kids untuk mengeksplorasi kemampuan musikal sekaligus memperkenalkan karya personal kepada penggemar.

Advertisement Melalui rilisan terbarunya, I.N menghadirkan lagu bergenre synth-pop dengan nuansa santai yang secara perlahan berkembang menjadi lebih intens.

Mengutip informasi dari situs resmi JYP Entertainment, “NO RETURN” mengangkat cerita tentang kepercayaan diri seseorang yang merasa orang yang telah terpikat dengannya pada akhirnya akan kembali.

Keyakinan itu tetap dipertahankan meskipun orang tersebut sempat menjauh atau berusaha menyangkal perasaannya.

Perpaduan Synth-pop dengan Karakter Bas yang Kuat

Salah satu daya tarik “NO RETURN” terletak pada susunan musiknya yang memadukan riff bernada tinggi menyerupai suara dering telepon dengan dentuman bas berat dan bertekstur.

Kedua elemen tersebut menciptakan kontras yang menjadi karakter utama aransemen lagu.

Musiknya tidak langsung menghadirkan ledakan energi, tetapi berkembang secara perlahan melalui perubahan detail suara yang semakin menarik perhatian pendengar.

Pada bagian chorus, lagu ini menggunakan teknik fake drop untuk menahan klimaks musik.