RADAR BOGOR – LISA BLACKPINK kembali memperluas karya solonya. Penyanyi asal Thailand itu merilis single terbaru berjudul Leave With Me pada Rabu, 18 November 2026.

Lagu LISA BLACKPINK tersebut dibuat khusus untuk dokumenter Always Lalisa dan dirilis bertepatan dengan penayangan film secara eksklusif melalui YouTube Premium.

Berbeda dengan sejumlah karya solo LISA yang identik dengan energi tinggi, koreografi dan produksi elektronik, Leave With Me hadir dengan warna musik yang lebih lembut dan reflektif.

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Single tersebut juga menjadi bagian dari penutup dokumenter yang mengisahkan perjalanan LISA dalam membangun identitasnya sebagai penyanyi solo di luar BLACKPINK.

Balada dengan Sentuhan Akustik

Advertisement “Leave With Me” mengusung format balada dengan petikan gitar akustik yang lembut. Aransemen tersebut dipadukan dengan dentuman drum yang berjalan perlahan sehingga menciptakan suasana yang lebih intim.

Produksi musik yang relatif sederhana membuat vokal LISA menjadi elemen utama.

Pendekatan ini memberikan ruang lebih besar bagi pendengar untuk menikmati karakter vokalnya sekaligus menangkap pesan yang disampaikan melalui lirik.

Nuansa tersebut terasa berbeda dari lagu-lagu LISA sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan produksi pop elektronik dengan energi besar.

Melalui “Leave With Me”, LISA justru membangun kekuatan lagu lewat suasana personal dan emosional, bukan melalui produksi musik yang bombastis.

Bicara soal Perubahan dan Memulai Lagi

Secara tematik, “Leave With Me” membawa pesan tentang pertumbuhan diri, keberanian menghadapi perubahan dan keputusan untuk melanjutkan perjalanan hidup.