RADAR BOGOR – Penyanyi dan rapper asal Australia, The Kid LAROI, kembali menyapa penggemar lewat single terbaru A Place to Go yang dirilis pada Jumat, 20 November 2026.

Lagu A Place to Go menjadi salah satu rilisan musik internasional yang hadir menjelang akhir tahun. Kehadirannya sekaligus menandai berakhirnya era BEFORE I FORGET dalam perjalanan musik The Kid LAROI.

A Place to Go tercatat dalam daftar rilisan terbaru Official Charts pada 20 November 2026. Nama The Kid LAROI berada di antara sejumlah musisi internasional yang turut meluncurkan karya baru pada pekan yang sama.

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Rilisan ini mendapat perhatian penggemar karena dikaitkan dengan penutup era BEFORE I FORGET. Momen tersebut hadir setelah The Kid LAROI menyelesaikan rangkaian A Perfect World Tour pada November 2026.

Menutup Era BEFORE I FORGET

Advertisement A PLACE TO GO menjadi bagian penting dalam perjalanan musik The Kid LAROI karena hadir sebagai penanda berakhirnya satu fase kreatif.

Berakhirnya sebuah era biasanya menjadi momentum bagi musisi untuk membuka arah baru dalam perjalanan bermusik.

Namun, konsep, makna lirik, serta pesan khusus yang ingin disampaikan melalui lagu ini masih perlu merujuk pada keterangan resmi dari The Kid LAROI maupun labelnya.

Karena itu, pendengar dapat menikmati rilisan tersebut melalui kanal resmi sang musisi sambil menantikan gambaran mengenai proyek berikutnya.

Dirilis Usai A Perfect World Tour

Single terbaru ini diluncurkan setelah The Kid LAROI merampungkan A Perfect World Tour pada November 2026.

Tur tersebut menjadi bagian dari aktivitas panggung The Kid LAROI sepanjang tahun dengan pertunjukan di sejumlah wilayah, termasuk Amerika Serikat, Asia, dan Eropa.