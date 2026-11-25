RADAR BOGOR – Grup musik alternatif asal Australia, Chase Atlantic, kembali menyapa penggemar lewat single terbaru berjudul WHEREVER YOU ARE yang dirilis pada 23 November 2026.

Lagu WHEREVER YOU ARE menjadi penanda babak baru perjalanan musik Chase Atlantic setelah bergabung dengan Atlantic Records.

Lewat karya terbarunya WHEREVER YOU ARE, Chase Atlantic kembali menghadirkan perpaduan musik alternatif, R&B, rock, dan elektronik yang selama ini menjadi ciri khas mereka.

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WHEREVER YOU ARE hadir dengan nuansa emosional melalui vokal yang ekspresif, permainan bass yang kuat, serta sentuhan synthesizer atmosferik.

Aransemen tersebut membangun suasana yang intens sekaligus memperkuat pesan dalam liriknya.

Advertisement Single ini juga menjadi rilisan terbaru Chase Atlantic setelah album LOST IN HEAVEN yang meluncur pada November 2024.

Chase Atlantic Angkat Kisah Penyesalan dalam Hubungan

Bukan sekadar menghadirkan musik dengan nuansa gelap dan atmosferik, WHEREVER YOU ARE juga membawa cerita tentang penyesalan setelah hubungan dengan seseorang yang dicintai mengalami keretakan.

Melalui liriknya, lagu ini menggambarkan seseorang yang mulai menyadari kesalahan dan dampak dari tindakan yang pernah dilakukan.

Ada pergulatan batin antara menerima kehilangan, menghadapi masa lalu, hingga keinginan untuk memperbaiki diri. Perasaan tersebut menjadi benang merah yang membuat lagu ini terasa emosional.

Alih-alih hanya bercerita tentang patah hati, Chase Atlantic turut mengangkat sisi lain dari hubungan yang retak, yakni kesadaran bahwa kebiasaan dan kesalahan seseorang bisa melukai orang yang dicintainya.