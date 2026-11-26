RADAR BOGOR – Setelah dikenal melalui duo pop eksperimental Let’s Eat Grandma, penyanyi asal Inggris, Rosa Walton, kini melangkah ke perjalanan musikal yang lebih personal.

Rosa Walton resmi merilis album solo perdananya bertajuk Tell Me It’s a Dream pada 5 Juni 2026 melalui label Transgressive Records.

Album ini menjadi penanda fase baru dalam karier Rosa setelah sebelumnya berkiprah bersama Jenny Hollingworth di Let’s Eat Grandma.

Advertisement Melalui karya solonya, Rosa menghadirkan eksplorasi musikal yang berangkat dari tema kebebasan, ambisi, penerimaan diri, hingga arti penting hubungan dengan orang-orang terdekat.

Rosa menggambarkan Tell Me It’s a Dream sebagai perjalanan untuk berani memiliki impian besar sekaligus menemukan keindahan dari berbagai hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Album Tell Me It’s a Dream Berisi Sembilan Lagu

Advertisement Album debut solo Rosa Walton ini memuat sembilan lagu dengan karakter dan cerita yang berbeda.

Kesembilan lagu tersebut adalah “Heart To Heartbreak”, “Sorry Anyway”, “Taking The Roof Down”, “Wave Machine”, “When Will It All Reveal”, “Halfway Round The World”, “Prettier Things”, “July”, dan “Romance Is Dead On”.

Salah satu lagu yang lebih dahulu diperkenalkan sebagai single adalah “Sorry Anyway”.

Lagu ini membawa pesan mengenai keberanian menerima diri sendiri secara menyeluruh, termasuk kekurangan dan sisi kepribadian yang mungkin tidak selalu mendapat penerimaan dari orang lain.

Sementara itu, lagu “Heart To Heartbreak” mengangkat pengalaman meninggalkan hubungan yang selama ini membuat seseorang merasa terkekang atau sulit berkembang.