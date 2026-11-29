RADAR BOGOR – Stray Kids kembali menyapa penggemarnya di Jepang lewat mini album terbaru bertajuk SUIATSU. Album Jepang keempat tersebut resmi dirilis pada 25 November 2026.

Rilisan ini menjadi comeback Stray Kids dengan mini album berbahasa Jepang setelah sekitar satu setengah tahun. Album SUIATSU berisi tujuh lagu yang seluruhnya merupakan karya orisinal berbahasa Jepang.

Selain SUIATSU sebagai lagu utama, album Stray Kids memuat TEMPLE, Lonely Night, LAST TAKE, dan Christmas Love (Party Version).

Advertisement Baca Juga: IPB University Dorong Tata Kelola Hutan di Puncak Bogor, KTH Cibulao Susun Rencana Pengelolaan

Dua versi alternatif dari lagu utama juga disertakan, yakni SUIATSU (Deep Version) dan SUIATSU (Boost Version).

SUIATSU Jadi Lagu Utama

Advertisement Bersamaan dengan perilisan mini album, Stray Kids juga meluncurkan video musik SUIATSU melalui kanal YouTube Stray Kids Japan Official pada 25 November 2026.

SUIATSU menjadi lagu utama sekaligus fokus promosi dari rilisan terbaru tersebut. Video musiknya menghadirkan konsep visual yang melengkapi materi musik yang secara khusus disiapkan untuk pasar Jepang.

Bagi STAY, sebutan untuk penggemar Stray Kids, video musik tersebut menjadi bagian lain dari pengalaman menikmati mini album terbaru grup asal Korea Selatan itu.

Baca Juga: Tembok Berlin dan Cinta yang Tumbuh dari Reruntuhan

Hadir dalam Beberapa Edisi

Mini album SUIATSU dirilis dalam beberapa format untuk penggemar, mulai dari edisi terbatas dengan Blu-ray, edisi yang dilengkapi buku foto, hingga versi reguler.

Sejumlah versi juga menawarkan berbagai konten tambahan seperti foto, kartu koleksi, serta materi di balik proses produksi album.

Edisi Blu-ray memuat dokumentasi pembuatan foto sampul, proses rekaman lagu SUIATSU, video musik Hollow, serta proses pembuatannya.