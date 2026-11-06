Terungkap, Ini Motif dan Filosofi Batik yang Dikenakan Jokowi di Persidangan

RADAR BOGOR - Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi belum lama ini datang ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur sebagai saksi kasus dugaan Ijazah palsu yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa.

Jokowi hadir ke persidangan tersebut pada Kamis, 5 November 2026 dengan mengenakan batik berwarna putih kecoklatan yang membuat sebagian orang bertanya terkait motif kemeja batik tersebut.

Dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Fawarti Gendra Nata Utami mengungkapkan bahwa batik yang dikenakan Jokowi adalah motif Mega Mendung dengan warna Bledekan Solo.

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"Kalau secara pola ikutnya Mega Mendung Bledakan Solo," kata Fawarti.

Lebih lanjut Fawarti mengatakan bahwa batik yang dikenakan Jokowi meminta filosofi dan makna yang cukup mendalam.

Advertisement Apa Itu Batik Mega Mendung?

Batik Mega Mendung ini mendapatkan pengaruh dari Tiongkok dan sangat terkenal di Cirebon. Batik ini biasanya menjadi warna-warna cerah.

"Namun, yang dipakai Pak Jokowi adalah motif Mega Mendung dengan nuansa warna bledakan Solo," jelas Fafa.

Batik Mega Mendung ini menggambarkan visualisasi awan mendung di atas langit, filosofinya sendiri melambangkan suasana hati yang merasa tertekan, kecewa, atau dirundung masalah.

Lebih lanjut, batik ini juga mengandung makna bahwa setiap manusia harus bisa meredam amarah dalam kondisi terpuruk atau sedih.