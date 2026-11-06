IPB University Latih 48 Santri Lansia di Purwakarta, Ajarkan Wisata hingga Bikin Eco Enzyme

RADAR BOGOR – Pengembangan keterampilan dan pemanfaatan potensi lingkungan menjadi fokus kegiatan pemberdayaan yang digelar IPB University di Pesantren Lansia Al-Muhajirin, Desa Gardu, Kecamatan Kiarapedes, Kabupaten Purwakarta.

Sebanyak 48 peserta yang terdiri dari santri pra-lansia hingga lansia, guru, serta pengelola pesantren mengikuti pelatihan pemanduan wisata, pembuatan minuman sehat, dan pengolahan limbah buah serta sayuran menjadi eco enzyme pada Sabtu 31 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Tim Dosen Pulang Kampung (Dospulkam) IPB University untuk memperluas pengetahuan sekaligus meningkatkan keterampilan peserta dalam mengoptimalkan potensi lingkungan yang dimiliki pesantren.

Advertisement Pelatihan ini merupakan bagian dari Program Dospulkam IPB University bertajuk “Desain dan Implementasi Pengembangan Healing Garden dalam Meningkatkan Aktivitas Spiritual serta Kesehatan Mental dan Fisik Santri di Pesantren Lansia Al-Muhajirin”.

Program tersebut dijalankan secara bertahap selama beberapa bulan dan kini memasuki tahun kedua pelaksanaannya di Pesantren Al-Muhajirin.

Jika pada tahun sebelumnya kegiatan lebih menyasar santri muda, pelaksanaan kali ini secara khusus diarahkan kepada kelompok pra-lansia hingga lansia.

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Dospulkam IPB University Dorong Pemberdayaan Santri Lansia

Rangkaian kegiatan diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan sambutan Ketua Tim Dospulkam, Dr. Prita Indah Pratiwi, S.P., M.Si., M.Agr.

Dalam sambutannya, ia berharap pelatihan yang diberikan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.

“Melalui pelatihan ini diharapkan dapat menambah wawasan, memecahkan permasalahan, serta dapat memberikan dampak sosial, ekonomi, dan ekologi bagi masyarakat,” ujarnya.

Sambutan selanjutnya disampaikan perwakilan Yayasan Al-Muhajirin, H. Enang Sutiana. Ia mengapresiasi kelanjutan kerja sama antara yayasan dan IPB University.