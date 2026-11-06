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Nasional

Kabar Baik! Penyandang Disabilitas Bakal Dapat Diskon 20 Persen di 9 Sektor, Ini Syaratnya

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Penulis: Yosep Awaludin
Mensos Gus Ipul mendorong percepatan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas untuk memperluas akses konsesi diskon minimal 20 persen di sembilan sektor. (Foto:Kemensos RI)
Mensos Gus Ipul mendorong percepatan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas untuk memperluas akses konsesi diskon minimal 20 persen di sembilan sektor. (Foto:Kemensos RI)

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RADAR BOGOR – Pemerintah menyiapkan berbagai kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses layanan publik yang lebih terjangkau.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026, penyandang disabilitas berhak memperoleh konsesi atau diskon minimal 20 persen pada sembilan sektor, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran sekaligus memperluas kesempatan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan berbagai fasilitas publik.

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Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menekankan agar pelaksanaan aturan tersebut segera dipercepat.

Ia menilai, pendataan serta penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas menjadi langkah penting supaya masyarakat yang memenuhi ketentuan bisa menikmati hak dan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah.

Hal itu disampaikan Gus Ipul ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) 2026 yang berlangsung di Sentra Handayani.

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Diskon Minimal 20 Persen Berlaku di Sembilan Sektor

Pemberian konsesi sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 31 Tahun 2026 merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas.

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Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan potongan harga paling sedikit 20 persen pada sembilan sektor.

Sejumlah bidang yang termasuk di dalamnya adalah transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Melalui kebijakan ini, penyandang disabilitas diharapkan memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

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Editor : Yosep Awaludin
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