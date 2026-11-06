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Nasional

Tok, Pemerintah Angkat PPPK Paruh Waktu jadi Penuh Waktu Januari 2027

Asep Suhendar
Penulis: Asep Suhendar
Ilustrasi pelantikan PPPK paruh waktu (Instagram @bakom.ri)
Ilustrasi pelantikan PPPK paruh waktu (Instagram @bakom.ri)

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RADAR BOGOR - Ada kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjelang akhir tahun 2026. 

Pemerintah dikabarkan akan mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027 mendatang. 

Kebijakan ini mencakup beberapa profesi mulai dari guru, dosen, petugas pemadam kebarakan (Damkar), Satpol PP, tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga teknis, hingga tenaga pelaksana lainnya. 

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Hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Sekretasis Negara, Prasetyo Hadi yang menjelaskan terkait wacana pengangkatan status kepegawaian PPPK tersebut. 

"Hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu," ucap Prasetyo Hadi, dikutip dari akun Instagram @bakom.ri. 

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Langkah ini merupakan bagian dari upadaya pemerintah dalam meningkatkan status kepegawaian PPPK agar mereka bisa hidup lebih sejahtera. 

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Dengan kata lain, perubahan status kepegawaian ini tentu akan berpengaruh terhadap gaji yang akan mereka dapatkan. 

Lantas, berapa gaji PPPK penuh waktu? Berikut penjelasannya. 

Gaji PPPK Penuh Berdasarkan Golongan

Jika mengacu pada Perpres tahun 2024 setelah ada kenaikan sebanyak 8 persesn, maka besaran gaji pokok berdasarakn golongan PPPK penuh waktu yaitu sebagai berikut:

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Editor : Asep Suhendar
Sumber : Instagram @bakom.ri
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