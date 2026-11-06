KAI Tambah Perjalanan Kereta Jarak Jauh Jadi 158, Berangkat dari Jakarta Makin Banyak Pilihan
RADAR BOGOR – Kabar baik bagi masyarakat yang kerap bepergian menggunakan kereta api jarak jauh. PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta akan menambah perjalanan kereta api mulai 1 Desember 2026.
Penambahan kereta jarak jauh dari KAI tersebut dilakukan seiring penerapan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026. Dengan perubahan jadwal ini, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan waktu keberangkatan dari Jakarta.
Stasiun Gambir menjadi salah satu stasiun yang mendapat tambahan perjalanan kereta jarak jauh dari KAI cukup signifikan. Jumlah keberangkatan kereta api jarak jauh dari stasiun tersebut meningkat dari 39 menjadi 45 perjalanan.
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Artinya, ada tambahan enam perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dibandingkan jadwal sebelumnya.
Sementara itu, jumlah keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen tetap sebanyak 34 perjalanan.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan, penerapan GAPEKA 2026 merupakan bagian dari upaya KAI meningkatkan aksesibilitas sekaligus kualitas pelayanan transportasi kereta api.
Menurutnya, penambahan perjalanan tersebut diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih besar bagi masyarakat yang hendak bepergian dari maupun menuju Jakarta.
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“Mulai 1 Desember 2026, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan perjalanan kereta api jarak jauh. Penambahan enam perjalanan serta peningkatan keberangkatan dari Stasiun Gambir menjadi 45 perjalanan merupakan upaya KAI untuk memberikan alternatif waktu perjalanan yang semakin beragam sesuai kebutuhan pelanggan,” ujar Franoto.
Dengan adanya penyesuaian GAPEKA 2026, masyarakat yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh mulai Desember mendatang disarankan memperhatikan kembali jadwal keberangkatan sebelum membeli tiket.
Perubahan jadwal ini juga menjadi peluang bagi calon penumpang untuk memilih waktu perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan, baik untuk perjalanan bisnis, liburan maupun mengunjungi keluarga. (Fat)
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