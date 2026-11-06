BNPT dan Pemprov Sumbar Perkuat Ketahanan Sekolah Tangkal Radikalisme

RADAR BOGOR – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) dan tenaga pendidik untuk membangun ketahanan sekolah dalam mencegah intoleransi, radikalisme, terorisme, serta kekerasan yang melibatkan generasi muda.

Komitmen BNPT dan Pemprov Sumbar tersebut ditandai melalui deklarasi sinergi dan rangkaian pelatihan yang melibatkan pakar serta tenaga pendidik di Ballroom Hotel Mercure, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis, 5 November 2026.

Kolaborasi BNPT dan Pemprov Sumbar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan satuan pendidikan dalam melakukan pencegahan, mengenali potensi masalah, melakukan mitigasi, hingga memberikan penanganan yang tepat ketika muncul persoalan yang membutuhkan pendampingan khusus.

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Plt Direktur Kontra Radikalisasi BNPT RI, Kolonel Cpl Hendro Wicaksono, mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat tantangan dalam mencegah kekerasan, intoleransi, radikalisme, dan terorisme semakin kompleks.

Advertisement Menurutnya, ancaman kekerasan dapat muncul di berbagai tempat, termasuk lingkungan sekolah yang selama ini dikenal sebagai ruang pendidikan dan pembentukan karakter.

“Ancaman kekerasan bisa saja muncul di tempat yang kita anggap aman, bahkan di tempat seperti sekolah yang dianggap sebagai tempat yang lazim untuk menimba ilmu dan membentuk karakter,” ujar Hendro.

Karena itu, peran tenaga pendidik dinilai sangat penting dalam membangun ketahanan peserta didik terhadap berbagai pengaruh negatif.

Guru menjadi salah satu sosok yang memiliki kedekatan dengan anak setelah orang tua.

Kedekatan tersebut dapat menjadi modal untuk mengenali perubahan perilaku maupun persoalan yang sedang dihadapi peserta didik.