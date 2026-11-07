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Nasional

Karhutla Masih Mengancam, Pemerintah Siapkan Penanganan di 4 Lokasi Rawan Kebakaran

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Penulis: Yosep Awaludin
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan sejumlah langkah teknis untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan sejumlah langkah teknis untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran

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RADAR BOGOR – Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan.

Kali ini, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memprioritaskan penanganan di empat provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026.

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Pemerintah berupaya mengoptimalkan penanganan karhutla dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga perusahaan swasta lintas sektor.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menjelaskan bahwa sejumlah langkah teknis telah dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran.

Di antaranya melalui pembangunan sumur bor, pembuatan sekat kanal, serta penyaluran air dari sungai menuju area yang berpotensi mengalami kebakaran.

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Di Kalimantan Selatan, penanganan karhutla mencakup lahan dengan luasan sekitar 13 ribu hektare.

Sementara itu, di Kalimantan Tengah, pemerintah memfokuskan upaya pada sejumlah titik yang selama ini menjadi sumber utama munculnya asap di Kota Palangka Raya.

Hanif menyampaikan, terdapat tiga kawasan utama di Kalimantan Tengah yang menjadi sasaran penanganan.

Pekerjaan di lokasi tersebut telah dimulai sejak dua pekan lalu dengan melibatkan gabungan perusahaan kelapa sawit di Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

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Editor : Yosep Awaludin
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