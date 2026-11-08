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Nasional

Penumpang KRL Tembus 303 Juta, Rangkaian Kereta Baru Disiapkan KAI Beroperasi Desember 2026

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Kepadatan KRL Lintas Bogor. Foto: Fatur/Radar Bogor
Kepadatan KRL Lintas Bogor. Foto: Fatur/Radar Bogor

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RADAR BOGOR - PT Kereta Api Indonesia (KAI) pun menyiapkan rangkaian kereta listrik (KRL) tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang telah mencapai 303,79 juta orang sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Rangkaian kereta kedelapan KRL atau trainset produksi PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA tersebut ditargetkan KAI mulai melayani penumpang pada awal Desember 2026.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, KRL Jabodetabek melayani rata-rata 1 juta pengguna setiap hari kerja selama periode Januari-Oktober 2026.

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"Adapun sepanjang Januari-Oktober 2026, Commuter Line Jabodetabek melayani 303,79 juta pengguna, dengan rata-rata 1 juta pengguna per hari kerjanya," kata Bobby di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, tingginya mobilitas masyarakat tersebut membuat aspek keselamatan, kesiapan sarana, dan keandalan rangkaian menjadi hal penting yang harus terus diperhatikan.

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Bobby bahkan turun langsung memantau kesiapan rangkaian kedelapan di Depo KRL Depok, Jawa Barat. Dalam peninjauan tersebut, ia didampingi Direktur Teknik KAI Commuter dan tim teknis PT INKA.

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Ia memastikan rangkaian terbaru tersebut telah melalui sejumlah tahapan pengujian sebelum nantinya dioperasikan untuk melayani masyarakat.

"Produksi INKA ini sebelumnya sudah melalui beberapa kali tes," ujarnya.

Rencananya, pengujian terakhir akan dilakukan pada pertengahan November 2026. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, rangkaian kedelapan tersebut mulai beroperasi pada awal Desember 2026.

Bobby menjelaskan, terdapat sejumlah penyempurnaan pada rangkaian terbaru dibandingkan tujuh trainset sebelumnya. Perbaikan dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap komponen yang kerap mengalami kendala.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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