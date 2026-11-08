2 Tersangka Penabrak Polisi di Tol Serang-Panimbang Ditahan, Polda Banten Beberkan Fakta

RADAR BOGOR - Aksi nekat pengemudi mobil yang berusaha kabur saat dihentikan petugas Patroli Jalan Raya (PJR) di Tol Serang-Panimbang berujung pidana.

Bukan hanya pengemudi, perempuan yang berada di dalam mobil tersebut juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Banten.

Keduanya diduga terlibat dalam insiden yang menyebabkan seorang anggota PJR mengalami luka berat setelah terseret kendaraan di sekitar Kilometer 70 Tol Serang-Panimbang.

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Polisi mengungkapkan, peristiwa tersebut bermula ketika petugas sedang menjalankan patroli rutin pada 1 November sekitar pukul 16.45 WIB.

Saat melintas di lokasi, anggota PJR melihat sebuah mobil Toyota Sienta terparkir di bahu jalan tol dalam kondisi mencurigakan.

Advertisement Petugas, kemudian menghampiri kendaraan dan meminta orang-orang di dalamnya keluar untuk memberikan penjelasan.

Namun, pengemudi justru diduga panik dan langsung menjalankan mobil untuk menghindari pemeriksaan.

Akibatnya, seorang petugas yang berada di sisi kendaraan tertabrak dan tersangkut hingga terseret cukup jauh.

Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan rekaman kamera, kendaraan tersebut membawa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diduga melakukan tindakan asusila di dalam mobil.

"Kami menyampaikan keprihatinan atas kejadian yang dialami anggota kami. Hingga saat ini, satu personel masih mengalami luka berat dan menjalani perawatan medis di RS Bhayangkara Kramat Jati," ujar Maruli.