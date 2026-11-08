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Nasional

Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Sungai Barito, BNPB Ungkap Kondisi Terkini

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Detik-detik helikopter pemadam Karhutla terjatuh di Sungai Barito, Minggu 8 November 2026.
Detik-detik helikopter pemadam Karhutla terjatuh di Sungai Barito, Minggu 8 November 2026.

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RADAR BOGOR - Misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan, mendadak diwarnai kecelakaan. 

Satu helikopter jenis Eurocopter EC225LP Super Puma dengan nomor registrasi VH-HGM jatuh ke perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Minggu (8/11/2026).

Meski insiden tersebut membuat warga sekitar bergegas mendatangi lokasi kejadian, kabar baik datang dari laporan awal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

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3 orang kru yang berada di dalam helikopter dipastikan selamat.

Helikopter tersebut, diketahui tengah menjalankan misi water bombing atau pengeboman air untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Barito Kuala.

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Helikopter Jatuh Saat Menjalankan Misi Water Bombing

Berdasarkan rekaman video amatir yang beredar, helikopter terlihat melakukan pengambilan air dari Sungai Barito menggunakan perangkat khusus bernama bambi bucket.

Perangkat tersebut merupakan kantong penampung air yang digantungkan pada helikopter untuk membawa dan menjatuhkan air ke titik kebakaran.

Dalam rekaman yang beredar, helikopter terlihat mengalami gangguan kendali ketika melakukan manuver setelah mengambil air. 

Pada rekaman lainnya, sebagian badan pesawat tampak sudah berada di permukaan sungai.

Namun, belum dapat dipastikan apakah kecelakaan terjadi ketika proses pengambilan air berlangsung atau saat helikopter melakukan manuver penerbangan.

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Editor : Siti Dewi Yanti
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